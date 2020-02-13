Самые прибыльные украинские банки 2019 года

Государственный ПриватБанк возглавил рейтинг самых прибыльных украинских банков по итогам 2019 года, задекларировав 32,6 миллиарда гривень чистой прибыли, наибольший убыток в прошлом году зафиксировал Правэкс Банк – 121,5 миллиона гривень.

Об этом сообщают данные Национального банка, передает Интерфакс-Украина.

Топ-5 самых прибыльных банков выглядит так:

1. Приватбанк (32,6 млрд грн)

2. Райффайзен Банк Аваль (4,749 млрд грн)

3. ПУМБ (2,623 млрд грн) - рост на две позиции за четверый квартал 2019-го

4. Укрсиббанк (2,580 млрд грн)

5. ОТП Банк (2,537 млрд грн) - рост на две позиции

Вместе с тем государственный Укрэксимбанк опустился с четвертой позиции, занимаемой им по результатам деятельности за девять месяцев 2019 года, - на 11-ю, задекларировав 1,002 млрд грн чистой прибыли, а Укргазбанк поднялся на шесть позиций – до 10-й, зафиксировав 1,299 млрд грн.

По данным центробанка, по убытку второе место занял Скай Банк, чистый убыток которого составил 27,543 млн грн, третье – Альпари Банк (18,435 млн грн), четвертое - Коминвестбанк (17,982 млн грн), пятое – Украинский банк реконструкции и развития (4,409 млн грн).

Вместе с тем Банк Кредит Днепр, который до этого по итогам девяти месяцев 2019 года находился на третьей позиции по убытку, задекларировал 309,903 млн грн чистой прибыли и занял 18-е место

В целом в 2019 году прибыль банковской системы по сравнению с 2018 годом выросла в 2,7 раза – до 59,634 млрд грн.

Прибыль госбанков, в частности, увеличилась в 2,4 раза – до 35,202 млрд грн, банков с иностранным капиталом – в 5,1 раза, до 18,513 млрд грн и с частным капиталом – в 1,4 раза, до 5,918 млрд грн.

Прибыльными в этот период были 69 из 75 работающих в Украине банков.

Согласно статистике Нацбанка, по размеру общих активов первое место в рейтинге по итогам 2019 года сохранил ПриватБанк – 552,058 млрд грн, Ощадбанк занял вторую позицию – 314,295 млрд грн, Укрэксимбанк - третью (202,922 млрд грн), Укргазбанк - четвертую (127,564 млрд грн) и Райффайзен Банк Аваль - пятую (95,159 млрд грн).

Напомним:

Прибыль банковского сектора в 2019 году по предварительным данным составляет 60 миллиардов гривень, это почти втрое больше, чем в 2018-м году. Больше всего заработал ПриватБанк - 32 миллиарда гривен.