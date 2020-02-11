Доля неработающих кредитов в банках упала ниже 50% – НБУ

В 2019 году объем проблемных кредитов в украинских банках впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и по состоянию на 1 января 2020 года составил 48,4% - качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп, кроме банков с российским капиталом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Среди факторов улучшения качества кредитных портфелей в НБУ назвали:

рост нового розничного кредитования (на около 30% г/г). Это улучшило качество розничного портфеля - за 2019 год доля неработающих кредитов в этом сегменте уменьшилась на 11,9 п.п. до 34,1%;

значительные реструктуризации кредитного портфеля двумя госбанками на сумму более 30 млрд грн за счет механизма добровольной финансовой реструктуризации. С учетом этих мер, государственные банки (кроме Приватбанка) сократили долю неработающих кредитов с 55% до 49%;

масштабная работа по очистке портфелей, осуществленная ​​иностранными банками путем продажи NPLs и списания за счет резервов. Доля проблемных кредитов в банках иностранных банковских групп (кроме российских) сократилась с 23,1% до 16%;

укрепление национальной валюты, что привело к соответствующему сокращению гривневого эквивалента NPLs в иностранной валюте;

"Сегодня доля проблемных кредитов является все еще высокой, однако не создает существенных рисков для финансового сектора, ведь уровень их покрытия резервами превышает 95%.

Несмотря на незначительный прогресс, банки должны и в дальнейшем избавляться от неработающих активов. В большей степени это касается государственных банков, на которые приходится три четверти (вместе с Приватбанком) всех проблемных кредитов", - заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова.

Экономическая правда