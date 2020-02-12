УЗ потратит 86 миллионов на консалтинг от Deutsche Bahn и других компаний
Министерство инфраструктуры ищет через Prozorro 10 консультантов в сфере железных дорог, ими могут стать не только сотрудники из Deutsche Bahn, в общем планируется потратить 86 миллионов гривень.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий для Лига.Бизнес
Согласно конкурсной документации, УЗ ищет минимум 10 консультантов с опытом внедрения проектов по повышению операционной эффективности железных дорог.
Отмечатется, что эти консультанты должны владеть украинским или русским языком.
"Мы объявили конкурс на консалтинг и выбираем консультанта. Кроме Deutsche Bahn в нем может участвовать еще много консультантов. Я знаю, что свои услуги готовы предложить компаний семь", - сказал Криклий.
Отвечая на вопрос, откуда взялась сумма в 86 млн грн (ранее озвучивалась цифра в 1,5 млн евро), министр пояснил, что 1,5 млн евро предлагал Deutsche Bahn.
"Сейчас речь идет о более широком сотрудничестве. Что-то могут взять на себя Deutsche Bahn, что-то другие компании. У Deutsche Bahn экспертиза широкая, но не по всем направлениям… Может быть консорциум.
Какая цифра будет по итогам торгов и почему она так рассчитывалась, не могу сказать - это компетенция УЗ", - подчеркнул Криклий.
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Напомним:
5-го февраля "Укрзализныця", немецкая железная дорога "Deutsche Bahn" и ее компания-подразделение по консалтингу "DB Engineering & Consulting" подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве, в котором говорится о предоставлении немецкой стороной управленческой и/или технической поддержки.
Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопросы стратегического партнерства.
Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии "Меморандум о взаимопонимании".
Как сообщал премьер-министр Гончарук ранее, консультанты от крупнейшего железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn будут предоставлять свои услуги для менеджмента "Укрзализныци" или будут привлечены к управлению компанией на определенном этапе.
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