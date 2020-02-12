Samsung представила новую "раскладушку" Galaxy Z Flip

Компания Samsung представила новые смартфоны – "раскладушку" Galaxy Z Flip и флагманские модели Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.

Презентация транслировалось в прямом эфире на YouTube-канале компании.

Galaxy Z Flip имеет гибкий 6,7-дюймовый складывающийся экран. Шарнирный механизм позволяет открывать и фиксировать устройство под углом 90 градусов. Соотношение сторон экрана – 22:9, разрешение – 2636 x 1080 пикселей.

Смартфон снабжен процессором Snapdragon 855 Plus с частотой 2,96 ГГц, имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти, передает TechCrunch.

У Galaxy Z Flip три камеры – основная и широкоугольная 12 МП, а также фронтальная камера 10 МП. У раскладушки нет разъема для наушников и MicroSD-карт.

Линейку Galaxy S20 Samsung позиционирует как серию мобильных премиум-устройств. Модели S20 и S20+ оснащены камерами 64 МП, S20 Ultra – 108 МП.

Устройства снабжены процессором Guardian Chip, защищающим смартфон от вредоносных атак, а также имеют 128 ГБ встроенной памяти.

Компания также представила новые беспроводные наушники Galaxy Buds+.

Старт продаж флагманской линейки S20 в Украине запланирован на 12 марта. Цена будет колебаться от 26 999 грн (S20) до 37 999 грн (S20 Ultra). Можно оформить предзаказ и забрать свой гаджет 6 марта вместе с подарком в виде новых наушников Galaxy Buds+.

Samsung Galaxy Z Flip выходит в продажу 14 февраля, однако украинские пользователи смогут увидеть новинку не раньше марта. Согласно презентации, цена за гаджет составит 1380 долларов (около 33,7 тыс грн). Вместе с девайсом пользователи получат специальный чехол, наушники и зарядное устройство.

Напоминаем:

В 2019 году сразу несколько компаний представили смартфоны со складными экранами.

В феврале компания Huawei анонсировала смартфон Mate X с гнущимся экраном, а в ноябре Motorola показала новую версию телефона-раскладушки Razr с одним гибким экраном.