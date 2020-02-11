Гереги продолжают расширять земельные агроактивов

Антимонопольный комитет разрешил "Эпицентр К" приобрести долю, обеспечивающюю более 50% голосов в высшем органе управления ООО "Хмельницк-Агро", предприятия входящего в "Сварог Вест Груп".

Об этом сообщает пресс-служба компании

Сейчас идет процесс оформления сделки.

Этим соглашением "Эпицентр Агро" увеличит количество обрабатываемых сельскохозяйственных площадей в Хмельницкой области.

В общем земельный банк агрохолдинга возрастет с почти 120 тыс. га до 160 тыс. га в обработке.

"Для качественного управления дополнительным земельным банком в структуре "Эпицентр Агро" будут созданы еще два кластера.

На землях этих кластеров, кроме выращивания традиционных культур - пшеницы, подсолнечника, кукурузы и рапса, в севообороте останутся такие нишевые культуры, как голозерная тыква, будет развиваться выращивание органических культур и семенного материала на поливе", - пояснил руководитель аграрного направления "Эпицентр К" Василий Мороз в комментарии для ЭП.

"Хмельницк-Агро" занимается растениеводством, животноводством, имеет среди активов зернохранилища и семенной завод.

Согласно информации на сайте "Сварог Вест Груп", компания обрабатывала 80 тысяч гектар в Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской областях.

Агрохолдинг "Сварог Вест Груп" принадлежит бывшим народным депутатам, братьям-миллионерам Сергею и Александру Бурякам.

Владельцами "Эпицентр К" являются Галина и Александр Гереги.

Напомним:

В ноябре стало известно, что Компания "Эпицентр К" депутата Александра Гереги и его жены Галины, инвестировала в развитие и реконструкцию элеваторного хозяйства почти 3 миллиарда гривень, общая стоимость проектов по развитию и реконструкции комплексов, составит 4,6 миллиарда гривень.

За последние года народный депутат Александр Герега и его супруга Галина инвестировали в аграрный бизнес 150 млн долларов.

В марте 2018 года Гереги присматривались также к сахарному бизнесу.

Ранее гендиректор "Эпицентр-К" рассказал ЭП, что Гереги начали строить свою аграрную империю в 2015 году. За последние три года им удалось сконцентрировать более 100 тыс. га в пяти регионах страны.

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