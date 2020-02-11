Все разделы
Укр / Рус

Еще один депутат "Слуги народа" предлагает снизить НДС

Вторник, 11 февраля 2020, 15:02
 

Депутат от фракции "Слуга народа" Дарья Володина предлагает за 5 лет уменьшить размер основной ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 15%.

Соответствующий законопроект №2757-1 зарегистрирован в ВР, как альтернативный законопроекту 2575 авторства еще одного "слуги народа" Александра Дубинского.

Предлагается, что ставка НДС будет снижаться по 1% с января 2021 года по январь 2025, таким образом достигнув 15%.

"По нашим расчетам постепенное снижение ставки налога до 15% в течение пяти лет, минимизирует потери бюджета в краткосрочном периоде, а в средне- и долгосрочной перспективе позволит компенсировать указанные потери, стимулирует оборот финансовых ресурсов, а также обеспечит для конечных потребителей товары и услуги по более низким ценам", - говорится в пояснительной записке к закону.

В законопроекте №2575 Дубинского предлагалось снизить ставку со следующего года до 17%.

Напомним:

В октябре министр экономразвития Тимофей Милованов предложил отменить единый социальный взнос и снизить налог на доходы физлиц.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ПДВ налоги

powered by lun.ua
Материалы по теме
Обанкротившийся завод Ахметова отсудил у государства более 200 миллионов 11 февраля 2020, 11:25
В Раде поддержали лишение миллиардных льгот Ахметову и другим инвесторам в "зеленую" энергетику 14 января 2020, 09:20
В Раде хотят отменить возмещение НДС для зерновых и технических культур — аграрии против 17 октября 2019, 18:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!