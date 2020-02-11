Еще один депутат "Слуги народа" предлагает снизить НДС

Депутат от фракции "Слуга народа" Дарья Володина предлагает за 5 лет уменьшить размер основной ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 15%.

Соответствующий законопроект №2757-1 зарегистрирован в ВР, как альтернативный законопроекту 2575 авторства еще одного "слуги народа" Александра Дубинского.

Предлагается, что ставка НДС будет снижаться по 1% с января 2021 года по январь 2025, таким образом достигнув 15%.

"По нашим расчетам постепенное снижение ставки налога до 15% в течение пяти лет, минимизирует потери бюджета в краткосрочном периоде, а в средне- и долгосрочной перспективе позволит компенсировать указанные потери, стимулирует оборот финансовых ресурсов, а также обеспечит для конечных потребителей товары и услуги по более низким ценам", - говорится в пояснительной записке к закону.

В законопроекте №2575 Дубинского предлагалось снизить ставку со следующего года до 17%.

Напомним:

В октябре министр экономразвития Тимофей Милованов предложил отменить единый социальный взнос и снизить налог на доходы физлиц.

Экономическая правда