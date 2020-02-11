Join UP! за 3 сезона вложила во внтуренний туризм 60 миллионов, но сократила инвестиции до 1 миллиона

Туристическая компания Join UP! за три сезона вложила в развитие внутреннего туризма в Украине 60 миллионов гривен, однако сейчас сократила инвестиции до 1 миллиона из-за ряда препятствий, среди которых, в частности, - нецивилизованный туристический рынок и завышенные цены.

Об этом в колонке для ЭП написал CEO компании Join UP! Дмитрий Сероухов.

По его словам, в 2019 году компания отправила на отдых за границу более 1 млн туристов, половина из них - люди среднего возраста 30-55 лет.

Сероухов отмечает, что молодежь 18-30 лет оказалась самой активной - они чаще других путешествуют несколько раз в год.

"Многие ли из них путешествует по Украине? К сожалению, нет. У нас абсолютно нецивилизованный туристический рынок. В 2015 году мы серьезно занялись развитием внутреннего туризма.

Начали с 8 млн грн в первый сезон, потом увеличили инвестиции до 16 млн, затем - до 32 млн. Не помогло. Как оказалось, финансирование - не главное для развития туризма в Украине, как об этом принято думать", - пишет CEO компании Join UP!.

Среди проблем развития туризма в Украине он называет отсутствие планирования.

"Начав работать с направлением Буковеля, мы столкнулись с непониманием отельеров, как можно летом спрашивать цены на зимний сезон.

За 3-4 месяца до старта сезона никто еще ничего не планирует, у них - лето", - написал Сероухов.

Кроме этого, по его словам, на туристическом рынке никто не играет "вдлинную" - отельеры мыслят только категориями доходов от сезона к сезону.

"Поэтому мы наблюдаем картину, когда цены из года в год растут, а сервис совершенно не улучшается. Отельеры получали от нас деньги на год вперед.

Они могли использовать их как угодно - класть на депозит, инвестировать в развитие инфраструктуры, дополнительных сервисов, обучать персонал. Но ничего этого не происходило. Или не понимают как, или не хотят развиваться. Такая бездеятельность тормозит развитие конкуренции", - подчеркнул он.

Также среди проблем развития отрасли он назвал завышенные цены и отсутствие клиентоориентированности.

"Наши отели загружены максимум на 60%, не считая праздников. Судя по ценам, они ориентированы в основном на бизнес-интуристов, а не на привлечение внутренних путешественников.

У нас практически нет семейных номеров (connected rooms), которые пользуются огромной популярностью среди азиатских туристов", - написал Сероухов.

По его словам, внутренний туризм не рекламируется должным образом - кроме Карпат, Львова, Одессы и Киева, люди не особо знают, куда можно съездить и что посмотреть.

Также, по словам Серохуова, компаниям не хватает государственной программы развития внутреннего тризма с жестким контролем исполнения.

Читайте подробнее в колонке: Как мы внутренний туризм развивать хотели и почему из этого ничего не вышло

Экономическая правда