Количество зарегистрированных ФОПов продолжает расти — Налоговая

На начало 2020 года количество зарегистрированных физлиц-предпринимателей в Украине составило 1885,9 тысяч человек - это на 19,8 тысяч больше, чем на начало 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Отмечается, что существенно возросло количество ФОПов на упрощенной системе налогообложения - "упрощенцев" увеличилось почти на 93,8 тысяч человек.

"Наблюдается положительная динамика роста бюджетных поступлений от единого налога. Так, в 2019 году плательщиками было уплачено 24,95 млрд грн единого налога, что на 25,5% больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.

"Эти цифры свидетельствуют об оживлении деловой активности на уровне микробизнеса на упрощенной системе, и, соответственно, увеличении поступлений в бюджет от единого налога.

Со своей стороны, налоговая служба и в дальнейшем будетулучшать качество налогового сервиса, в том числе и расширение перечня и качества электронных услуг", - заявил глава ГНС Сергей Верланов.

Напомним:

Аналитики обнаружили 66 тысяч "ФОПов", у которых не указан вид деятельности (КВЭД) и 99 тысяч юридических лиц, которые не зарегистрировали одно или несколько ключевых данных: ФИО руководителя, собственника и/или КВЭД.

Экономическая правда