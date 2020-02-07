"Чистка" в УЗ: одиозного руководителя Юго-Западной железной дороги отправили в "бесконечную командировку"

Новый руководитель "Укрзализныци" Желько Марчек хочет отодвинуть от управления региональным филиалом УЗ "Юго-Западная железная дорога" ее руководителя Григория Бевза.

Об этом ЭП стало известно от собеседников в государственной компании.

"Новый руководитель УЗ хочет уволить Бевза, но тот добровольно, конечно же, не уходит. Поэтому его на месяц отправили в командировку в Стрый. А потом его, скорее всего еще на месяц отправят, чтобы он не смог ничего делать ", — рассказал ЭП один из собеседников.

В соответствии с приказом Минфина по Инструкции о служебных командировках, срок командировки не может превышать 30 календарных дней. "То есть, Бевза ждет новая командировка после его возвращения из Стрыя", — объясняет он.

По словам другого источника ЭП, Бевза отправили в месячную командировку на Стрыйский вагоноремонтный завод "решать производственные вопросы".

Григорий Бевз возглавил Юго-Западную железную дорогу летом 2017 года.

Во время работы в должности он продолжал оставаться совладельцем, до октября 2016 года - руководителем, ООО "Опытно-механический завод "Карпаты", которое занимается изготовлением вагонов.

В 2018 году он был уволен по собственному желанию. Как сообщали в УЗ, с ним были проведены все расчеты и претензий к государственной компании у Бевза не было.

Однако в день увольнения Бевз отозвал свое заявление и обжаловал решение в судебном порядке. Впоследствии Винницкий апелляционный суд восстановил его в должности.

Как пишет издание "Железная дорога без корупции", Бевз даже через полгода работы в должности не подал электронную декларацию об имуществе и доходах.