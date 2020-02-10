Разделение "Укрнафты": Переговоры с Коломойским не ведутся, но вопрос надо закрывать — Коболев

Переговоры с олигархом Игорем Колмойським о разделе "Укрнафты" велись, но пока они остановлены.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Его позиция - давайте начнем хотя бы по урегулированию этой проблемы (по спорному газу - ред.). Если вы как государство способны на решения, которые мы согласовываем и обсуждаем, то тогда об этом, наверное, есть смысл говорить. Смысл в том, что он оказался в чем-то прав в своих сомнениях.

Он оказался прав в том, что урегулирование могут заблокировать, что, собственно говоря, и произошло", - рассказал Коболев.

"Поэтому в отношениях с ним, которые достаточно непростые, очень важно иметь полномочия эти переговоры вести. Ведь нас формально пока государство не уполномочило.

По этим двум миллиардам у нас не было выбора, было окончательное решение суда, и нам пришлось искать решение, иначе последствия, повторюсь, были бы гораздо более плачевными. Если нас уполномочат, мандат дадут, то мы будем вести переговоры и по остальным вопросам", - добавил он.

По словам главы правления "Нафтогаза", вопрос "Укрнафты" "надо закрывать, надо почистить старые проблемы и дать компании работать". Коболев считает, что компанию лучше разделить "на то, на что получится разделить".

"Принцип - справедливо разделить активы между акционерами. Тогда вопрос корпоративного конфликта просто закроется", - сказал он.

Напомним:

В 2018 году Коболев заявлял, что "Нафтогаз" вел переговоры с миноритарными акционерами "Укрнафты", связанными с Коломойским, о разделении компании на газовый и нефтяной блоки и их последующий выкуп.

Согласно мировому соглашению "Нафтогаз" выплатит "Укрнафте" 15 миллиардов гривень за "спорный" газ, а также заплатит наперед за услуги "Укрнафты" до 14,6 миллиардов гривень - этими средствами "Укрнафта" рассчитается за налоговый долг.

Спор вокруг природного газа между "Укрнафтой" и "Нафтогазом" длится с 2005 года. С того момента добывающая компания отказывалась оформлять продажу газа "Нафтогазу", считая цену заниженной. Этот газ направлялся "Нафтогазом" для нужд населения.

Всего с 2006 по 2010 г. неоформленными остались 10,1 млрд кубометров газа. "Нафтогаз" признавал свой долг перед "Укрнафтой" в 3,75 млрд грн, то есть по ценам газа, устанавливаемым тогда НКРЭ. Группа "Приват" настаивает на стоимости газа по текущим рыночным ценам.

Также Укрнафта с середины июня 2018 года к началу 2019 года нарастила налоговый долг перед госбюджетом на 1,62 млрд грн - до 14,609 миллиарда гривень.

Общий долг ПАО "Укрнафта" составил 16,4 млрд грн. Это 16% всего налогового долга страны.

Компания называла погашения этого долга приоритетом номер один на 2019 год.

"Нафтогазу" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты". Компании, входящие в сферу влияния группы "Приват" Игоря Коломойского, владеют примерно 42%.