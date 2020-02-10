В "Нафтогазе" анонсировали новые возможные иски к "Газпрому"

"Нафтогаз" имеет ряд потенциальных проблем с "Газпромом", которые будет решать в международных арбитражах, если не сможет урегулировать напрямую.

Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Витренко приводит самые насущные потенциальные проблемы в отношениях с Газпромом:

Европейские компании, покупающие газ у Газпрома, не могут перенести точки передачи газа по текущим контрактам на границу Россия-Украина;

независимые от Газпрома газодобывающие компании не могут экспортировать газ с РФ;

независимые от Газпрома компании не могут осуществлять транзит газа из Средней Азии через территорию РФ;

недавно Нафтгазом были выявлены обстоятельства о роли Газпрома в операциях с долговыми обязательствами Росукрэнерго, по которым Нафтогаз претерпел значительные убытки.

По словам топ-менеджера "Нафтогаза" решение этих проблем позволит:

получить миллиардные доходы от транзита,

снизить цену на газ на 25% без прямых поставок со стороны Газпрома

получить миллиарды долларов компенсации за потери от операций с долговыми обязательствами Росукрэнерго.

Нафтогаз рассматривает подачу жалоб в антипономольные органы ЕС, и в некоторые международные арбитражи. Речь идет о:

жалобе в европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского Союза) по поводу злоупотребления Газпромом своим доминирующим положением;

международный арбитраж в г. Цюрих по новому транзитному контракту;

международный арбитраж в Стокгольме по контракту между Нафтогазом и Газпромом по переуступке долговых обязательств Росукрэнерго.

"Конечно, лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов. Поэтому мы планируем сначала эти вопросы попробовать обсудить с Газпромом", - пишет Витренко.

Напомним, что "Нафтогаз" готовит очередную подачу документов в рамках арбитражного процесса против РФ по активам в Крыму, примерный размер компенсации составляет 8 миллиардов долларов.