В "Нафтогазе" анонсировали новые возможные иски к "Газпрому"
"Нафтогаз" имеет ряд потенциальных проблем с "Газпромом", которые будет решать в международных арбитражах, если не сможет урегулировать напрямую.
Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Витренко приводит самые насущные потенциальные проблемы в отношениях с Газпромом:
- Европейские компании, покупающие газ у Газпрома, не могут перенести точки передачи газа по текущим контрактам на границу Россия-Украина;
- независимые от Газпрома газодобывающие компании не могут экспортировать газ с РФ;
- независимые от Газпрома компании не могут осуществлять транзит газа из Средней Азии через территорию РФ;
- недавно Нафтгазом были выявлены обстоятельства о роли Газпрома в операциях с долговыми обязательствами Росукрэнерго, по которым Нафтогаз претерпел значительные убытки.
По словам топ-менеджера "Нафтогаза" решение этих проблем позволит:
- получить миллиардные доходы от транзита,
- снизить цену на газ на 25% без прямых поставок со стороны Газпрома
- получить миллиарды долларов компенсации за потери от операций с долговыми обязательствами Росукрэнерго.
Нафтогаз рассматривает подачу жалоб в антипономольные органы ЕС, и в некоторые международные арбитражи. Речь идет о:
- жалобе в европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского Союза) по поводу злоупотребления Газпромом своим доминирующим положением;
- международный арбитраж в г. Цюрих по новому транзитному контракту;
- международный арбитраж в Стокгольме по контракту между Нафтогазом и Газпромом по переуступке долговых обязательств Росукрэнерго.
"Конечно, лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов. Поэтому мы планируем сначала эти вопросы попробовать обсудить с Газпромом", - пишет Витренко.
Напомним, что "Нафтогаз" готовит очередную подачу документов в рамках арбитражного процесса против РФ по активам в Крыму, примерный размер компенсации составляет 8 миллиардов долларов.
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