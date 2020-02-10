Цена биткоина превысила 10 тысяч долларов впервые с октября

Bloomberg

Самая крупная криптовалюта Bitcoin в воскресенье пересекла отметку в 10 тысяч долларов впервые после октября, согласно ценам на Bitstamp.

Об этом сообщает Bloomberg.

Рост криптовалюты на 4,3% за неделю до 10 163 долларов по ценам Bloomberg, увеличило общее подорожание Bitcoin на почти 40% в этом году.

Рост Bitcoin происходит на фоне уменьшения экономических опасений вокруг коронавируса.

Сообщается, что целый год криптовалюты имеют тенденцию к росту. Некоторые аналитики и энтузиасты цифровых активов предполагают, что криптовалюты выступят стабильным капиталом на фоне постоянных геополитических проблем по всему миру.

Некоторые эксперты прогнозируют дальнейшую прибыль криптовалюты во втором квартале этого года в диапазоне от 10 000 до 11 000 долларов.

Майк Макглоун, аналитик Bloomberg Intelligence, говорит, что перспектива на 2020 год для крупнейшей цифровой валюты остается благоприятной. "Подобно золоту, общие положительные предпосылки должны повысить цену Bitcoin", - написал он 5 февраля.

Напомним, за первые две недели 2020-го года Bitcoin подорожал на 20%.