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За первые две недели 2020 года биткоин подорожал на 20%

Вторник, 14 января 2020, 12:15
 

На торгах во вторник среднерыночная стоимость биткоина выросла на 5,5% до 8574 долларов, в целом за первые две недели 2020 года биткоин подрожчав на 20%.

Об этом пишет Bloomberg.

"Ожидается, что стоимость биткоина будет расти, а запуск торговли биткоин-опционами биржей CME Group, вероятно, только ускорит рост", - заявил руководитель отдела развития бизнеса биржи Luno Виджай Айяр.

 

Отмечается, что после нестабильного 2019 года за первые две недели 2020 года биткоин подорожал на 20%.

Напомним:

Крупнейшая цифровая валюта Bitcoin с июля 2010 года подорожала более чем на 9 миллионов процентов.

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Экономическая правда

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