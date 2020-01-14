За первые две недели 2020 года биткоин подорожал на 20%
На торгах во вторник среднерыночная стоимость биткоина выросла на 5,5% до 8574 долларов, в целом за первые две недели 2020 года биткоин подрожчав на 20%.
Об этом пишет Bloomberg.
"Ожидается, что стоимость биткоина будет расти, а запуск торговли биткоин-опционами биржей CME Group, вероятно, только ускорит рост", - заявил руководитель отдела развития бизнеса биржи Luno Виджай Айяр.
Отмечается, что после нестабильного 2019 года за первые две недели 2020 года биткоин подорожал на 20%.
Напомним:
Крупнейшая цифровая валюта Bitcoin с июля 2010 года подорожала более чем на 9 миллионов процентов.
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Экономическая правда
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