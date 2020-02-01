Коронавирус: Apple временно закрывает все магазины на материковом Китае

Компания Apple временно закроет все свои магазины и корпоративные офисы на материковом Китае из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что Apple прибег к такому шагу после других западных ритейлеров, таких как McDonalds и Starbucks, которые временно закрыли свои магазины в Китае.

"Apple пока закрывает свои магазины до 9 февраля из-за предосторожности и на основании последних рекомендаций ведущих экспертов в сфере здравоохранения", - говорится в заявлении компании.

Китай является третьим по величине потребительским рынком Apple и местом для большей части цепочки поставок компаний.

Многие поставщики базируются недалеко от Ухани, где началась вспышка коронавируса.

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Напомним:

Компания Google заявила, что временно закрывает все свои офисы в Китае и на Тайване для того, чтобы обезопасить своих сотрудников от распространения китайского коронавируса.

От коронавируса на материковом Китае умерли 259 человек. Зафиксировано более 11 тысяч случаев заболевания.

В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.