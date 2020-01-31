Из-за коронавируса Google временно закрывает офисы в Китае и на Тайване

Компания Google заявила, что временно закрывает все свои офисы в Китае и на Тайване для того, чтобы обезопасить своих сотрудников от распространения китайского коронавируса.

Об этом сообщает ВВС.

Также компания отменяет командировки сотрудников в Китай и Гонконг. Работникам, находящимся в стране, рекомендуют как можно быстрее возвращаться и в течение 2 недель работать дома.

Google имеет 4 офиса на материковом Китае несмотря на то, что поисковик запрещен в стране.

Другие крупные технологические компании, в частности Amazon и Microsoft, также заявили о закрытии офисов в Китае. Ранее Facebook стал первой крупной американской фирмой, которая призвала сотрудников избегать поездок в Китай.

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Напомним:

Число погибших от китайского коронавируса достигло 213 человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

Ранее сообщалось о 171 смерти от коронавируса и 8149 случаях заболевания.