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Официальный курс: гривня удерживает позиции относительно доллара

Суббота, 1 февраля 2020, 10:10
 

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 1 февраля на уровне 24,91 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,47 (на 31 января - 27,45 гривни).

Напомним:

31 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 гривни за доллар.

31 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 30 января на уровне 24,91 гривни за доллар.

30 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 гривни за доллар.

30 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,88 - 24,91 гривни за доллар.

Экономическая правда

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