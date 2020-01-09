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Приватбанк оспаривает решение суда о взыскании 22 миллионов в пользу завода Коломойского

Четверг, 9 января 2020, 20:10
 

Приватбанк подал апелляцию на решение суда о взыскании с банка 21,85 млн гривен долга по кредиту рефинасирования.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу банка.

Как сообщалось, до национализации Приватбанка Никопольский ферросплавный завод выступил поручителем по кредиту рефинансирования, который Нацбанк выдал Приватбанку.

В качестве залога завод передал НБУ вагоны и тепловозы стоимостью 40 млн грн. После национализации НБУ хотел вернуть долг по кредиту рефинансирования, поэтому обратился к поручителю и готов был продать заложенное имущество.

Напомним:

Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского против Приватбанка и взыскал с банка 21,85 млн гривен долга по кредиту рефинансирования.

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Приватбанк авиация

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