Приватбанк оспаривает решение суда о взыскании 22 миллионов в пользу завода Коломойского
Приватбанк подал апелляцию на решение суда о взыскании с банка 21,85 млн гривен долга по кредиту рефинасирования.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу банка.
Как сообщалось, до национализации Приватбанка Никопольский ферросплавный завод выступил поручителем по кредиту рефинансирования, который Нацбанк выдал Приватбанку.
В качестве залога завод передал НБУ вагоны и тепловозы стоимостью 40 млн грн. После национализации НБУ хотел вернуть долг по кредиту рефинансирования, поэтому обратился к поручителю и готов был продать заложенное имущество.
Напомним:
Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского против Приватбанка и взыскал с банка 21,85 млн гривен долга по кредиту рефинансирования.
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