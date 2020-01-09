Транзит российского газа выходит на запланированные объемы – Оператор ГТС

После временного снижения в 35-45 млн кубометров в сутки, транзит российского газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы в 100 миллионов кубометров в сутки.

Об этом сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон в Facebook.



"Постепенно выходим на запланированные объемы транзита – за 8 января транзит превысил 100 млн куб. м в сутки. Заявки на транзит выполняются в полном объеме", – написал он.

Напомним:

5 января несмотря на временное снижение объемов прокачки российского газа через Украину Оператор ГТС в полном объеме получил оплату за свои услуги от "Газпрома".

3 января Оператор ГТС сообщил, что начиная с 7:00 1 января, все заявки "Газпрома" выполняются в полном объеме - газ из РФ в страны ЕС и Молдовы транспортируется в режиме 35-45 млн кубометров в сутки.

"Вместе с тем нам полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд кубов", - заявили в пресс-службе.

Украина в 2019 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 3,2% (на 2,806 млрд кубов) по сравнению с 2018 годом – до 89 млрд 585,9 млн куб. м.

Экономическая правда