В МВФ рассказали, почему укрепилась гривня

В МВФ объясняют укрепление гривни переводами средств от украинцев на заработках, рекордными урожаями и повышением спроса на национальные облигации.

Об этом сообщил представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман в интервью "Эспрессо".

"Трудно определить главный фактор, который к этому привел. Так, имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за границей.

Цены на традиционные товары украинского экспорта высокие, в то же время как цены украинского импорта - на тот же газ, - уменьшились ", - сообщил Люнгман.

Он отметил, что последние 2 года украинские аграрии собирают рекордный по объемам урожай зерновых, поступления от экспорта которого увеличивают предложение валюты в стране, уменьшая ее курс.

"И да, правительство предложило привлекательные ставки на национальные облигации, повысило спрос на эти бумаги", - добавил представитель МВФ в Украине.

Он отметил, что укрепление гривны положительно влияет на потребителей, для которых дешевеют импортные товары. Вместе с тем, от этого явления страдают экспортеры, для которых падает выручка.

Напомним:

Официальный курс гривни к доллару за 2019 календарный год повысился на 16,9% с 27,69 гривни 1 января 2019 года до 23,68 гривни 1 января 2020 года.