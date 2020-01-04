Украина в прошлом году увеличила транзит российского газа

Украина в 2019 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 3,2% (на 2,806 млрд кубов) по сравнению с 2018 годом – до 89 млрд 585,9 млн куб. м.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Согласно расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе транзит газа через страну в Европу за прошлый год составил 86,696 млрд куб. м (+3,4% к 2018-му), в Молдову – 2 млрд 889,9 млн куб. м (-1,7%).

По итогам декабря-2019 транзит газа возрос на 6,3% (на 479,8 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 8,092 млрд куб. м.

В том числе транзит газа через Украину в Европу составил 7 млрд 735,9 млн куб. м (+7%), Молдову – 356,1 млн куб. м (-7,2%).

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 7,1% (6 млрд 677,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 86 млрд 779,2 млн куб. м.

В том числе транзит газа через страну в Европу за год составил 83 млрд 839,4 млн куб. м (-7,6% к 2017 году), Молдову - 2 млрд 939,8 млн куб. м (+8,6%).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.