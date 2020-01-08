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УЗ:: "Интерсити" между Киевом и Кривым Рогом будет курсировать каждый день

Среда, 8 января 2020, 18:35
 

Укрзализныця увеличивает периодичность курсирования скоростного поезда Интерсити № 740 Киев - Кривой Рог, с 23 января поезд будет курсировать ежедневно вместо через день.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Скоростной поезд Интерсити № 740 отправляется из Киева в 17:22 и прибывает в Кривой Рог в 23:09. В обратном направлении из Кривого Рога поезд отправляется в 06:15 и прибывает в Киев в 11:53.

Эти изменения позволят значительно улучшить сообщение мощного промышленного центра со столицей. Более того, поезд будет обеспечивать удобную пересадку в Киеве на внутренние и международные маршруты", - говорится в сообщении.

С расписанием можно ознакомиться на сайте Укрзализныци, билеты приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.

Напомним:

Для обеспечения перевозки пассажиров во время зимних праздников Укрзализныця назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити+ Киев - Львов - Киев.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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