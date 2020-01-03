УЗ на зимние праздники назначила дополнительный поезд Интерсити + во Львов

Для обеспечения перевозки пассажиров во время зимних праздников Укрзализныця назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити+ Киев - Львов - Киев.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что поезд будет отправляться из Львова 11 и 12 января, из Киева - 12 и 13 января.

"Дополнительный скоростной поезд Интерсити + № 755 отправится из Киева в 00:15 и прибудет во Львов в 05:47 с остановкой на станции Коростень (01:47-01:48).

В обратном направлении из Львова поезд № 756 отправится в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50. В пути следования он остановится на станции Коростень в 03:56-03:57", - говорится в сообщении.

В Укрзализныце напомнили, что дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 755/756 Киев - Львов - Киев также будет курсировать из Киева 4, 5 и 8 января, из Львова - 4, 7 января.

Напомним:

Для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году Укрзализныця назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы. Это на 9 поездов больше, чем в прошлом году.

Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненными маршрутам.

Экономическая правда