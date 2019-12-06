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Международные резервы Украины за месяц выросли на 500 миллионов долларов

Пятница, 6 декабря 2019, 14:10

По состоянию на 1 декабря 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 21,9 миллиардов долларов (в эквиваленте) - в ноябре они выросли на 2,5%.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что увеличение объема международных резервов обусловлено прежде всего сохранением благоприятной стиуации на валютном рынке.

"Несмотря на существенное замедление притока иностранного капитала в государственные облигации по сравнению с предыдущими месяцами, предложение валюты на рынке оставалась значительно больше, чем спрос, за счет существенных продаж валюты экспортерами.

Это позволило Национальному банку пополнить международные резервы на 897,8 млн долларов (чистая покупка)", - говорится в сообщении.

В НБУ сообщили, что на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте направили 644,7 млн долларов (в эквиваленте). Эти расходы частично покрыли новыми валютными заимствованиями правительства.

Из-за изменения курса валют резервы уменьшились на 29,6 миллиона долларов.

"Такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - подчеркнули в Нацбанке.

Экономическая правда

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резервы НБУ

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