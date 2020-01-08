Эксперт назвал плюсы и минусы нового законопроекта о рынке земли

Обнародованный 3 января проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который был утвержден ко второму чтению, имеет как преимущества, так и недостатки.

Об этом написал доктор философии, доцент департамента экономики Университета Де-Монфорт, старший советник по вопросам управления земельными ресурсами проекта Prindex, США - Великобритания Денис Низалов в колонке на ЭП.

Наиболее позитивным изменением Низалов назвал кредитование под залог земли. Так, банкам предлагается разрешить приобретать землю в собственность исключительно в случае взимания предмета залога за невозвращенные кредиты.

"[Это изменение] фактически открывает доступ к банковскому кредитованию как для операций по купле-продаже земельных участков, так и аграрному сектору в целом. Особенно важной это изменение является для малых и средних производителей, для которых земельные участки являются едва ли не единственным активом для использования в качестве залога", - считает эксперт.

Также доступ к финансированию увеличивает конкуренцию, обеспечивает равные условия на рынке земель и увеличивает стоимость земли как актива и благосостояние владельцев паев.

Вторым позитивным изменением является урегулирование технических основ обращения.

"К этой группе относится целый ряд поправок, которые определяют основания для регистрации или отказа в регистрации прав на землю, обмена информацией между реестрами и другие условия для технической реализации оборота земель в соответствии с предложенными норм и ограничений", - говорится в колонке.

Также доктор философии назвал "плюсом" ограничение максимальной площади.

"Потенциально эта норма может замедлить процесс концентрации земель теми, кто имеет неограниченный доступ к финансовым ресурсам. Хотя ничто не будет мешать обходить эту норму через подставных лиц. Именно поэтому в предыдущих дискуссиях модели рынка обсуждались значительно меньшие размеры максимальной площади", - считает Низалов.

Он отмечает, что ограничения по площади земель в собственности напрямую не влияют на объемы земель в аренде и модели ведения агробизнеса, сложившихся в условиях моратория.

Еще одно улучшение - минимальная цена. Пункт 22 Переходных положений устанавливает до 2030 года минимальную цену на уровне нормативно-денежной оценки.

"В условиях отсутствия прозрачной рыночной цены, эта норма будет защищать владельцев и местные бюджеты на этапе открытия рынка от искусственного занижения цены. Но в условиях обращения преимущественных прав выкупа земель эта минимальная цена фактически и станет единой цене на рынке", - считает эксперт.

Главными негативными изменениями являются:

Оборот преимущественного права. Закон "Об аренде земли" предоставляет преимущественное право арендаторам. Таким образом, в случае, когда владелец пая пожелает продать пай, а арендатор не может или не хочет этот пай приобрести, то арендатор найдет другое заинтересованное лицо, которое пожелает приобрести право на такой участок.

"То есть реальным продавцом будет выступать не владелец, а арендатор земли. Покупателями в таких случаях, скорее всего, окажутся спекулятивные инвесторы или подставные лица. Учитывая, что оборот преимущественных прав ничем не урегулирован, то арендатор сможет продать такое право хоть миллион раз. Указанная норма содержит еще несколько рисков", - написал Низалов.

Отказ обнародования информации о ценах на рынке земли. Депутаты предложили отказаться от обязательной регистрации цен купли-продажи земель и обнародования информации об уровне цен.

"С чем связано такое свертывание прозрачности земельной реформы? Единственное объяснение - это попытка скрыть сделки с оборотом преимущественного права", - считает эксперт.

Предотвращение монополизации рынка земли. Депутаты отказались ограничивать максимальное количество земель в собственности на местном уровне до 35% территории местных общин.

Таким образом, отдельные владельцы могут скупить до 10000 га и монопольно контролировать рынки земли отдельных ОТГ, влиять на других владельцев, арендаторов и органы местного самоуправления.

"Это означает, что в случае монополизации, действующие владельцы и местные бюджеты испытывают существенные потери, а в Украине окончательно сформируется класс земельных баронов", - говорится в колонке.

Ограничения по участию иностранцев до референдума. "Это ограничение является абсолютно обоснованным на стадии формирования рынка. Отрицательным является жесткое ограничение об отмене этого условия через референдум. Такое требование станет преградой в привлечении дополнительных инвестиций в отрасль и замедлит экономический рост", - отметил Низалов.

Подробнее читайте по ссылке: Земельная реформа: шаг вперед и два назад

Напоминаем:

Законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10, поданный с поправками ко второму чтению, предусматривает запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки - запрет потеряет силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.

Экономическая правда