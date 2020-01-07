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Kyiv Boryspil Express: поезд совершил вынужденную остановку

Вторник, 7 января 2020, 16:20
 

Поезд, совершавший рейс по маршруту Киев-Пассажирский - Аэропорт Борисполь, 7 января около 13:30 совершил вынужденную остановку возле станции Демеевская (г. Киев).

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что пассажиров пересадили в другой подвижной состав и доставили в аэропорт.

"Железнодорожники ведут коммуникацию с Крюковским вагоностроительным заводом который является производителем подвижного состава. В Укрзализныце будет проведено расследование случая и выдвинуты соответствующие претензии заводу-производителю", - говорится в сообщении.

Напомним:

Дизель-поезд, изготовленный на Крюковском вагоностроительном заводе, в декабре 2019 года запустили на маршруте с киевского вокзала в аэропорт "Борисполь".

Экономическая правда

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Борисполь Киев Укрзализныця

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