Kyiv Boryspil Express: поезд совершил вынужденную остановку

Поезд, совершавший рейс по маршруту Киев-Пассажирский - Аэропорт Борисполь, 7 января около 13:30 совершил вынужденную остановку возле станции Демеевская (г. Киев).

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что пассажиров пересадили в другой подвижной состав и доставили в аэропорт.

"Железнодорожники ведут коммуникацию с Крюковским вагоностроительным заводом который является производителем подвижного состава. В Укрзализныце будет проведено расследование случая и выдвинуты соответствующие претензии заводу-производителю", - говорится в сообщении.

Напомним: