Kyiv Boryspil Express: поезд совершил вынужденную остановку
Поезд, совершавший рейс по маршруту Киев-Пассажирский - Аэропорт Борисполь, 7 января около 13:30 совершил вынужденную остановку возле станции Демеевская (г. Киев).
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Отмечается, что пассажиров пересадили в другой подвижной состав и доставили в аэропорт.
"Железнодорожники ведут коммуникацию с Крюковским вагоностроительным заводом который является производителем подвижного состава. В Укрзализныце будет проведено расследование случая и выдвинуты соответствующие претензии заводу-производителю", - говорится в сообщении.
Напомним:
Дизель-поезд, изготовленный на Крюковском вагоностроительном заводе, в декабре 2019 года запустили на маршруте с киевского вокзала в аэропорт "Борисполь".
Экономическая правда
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