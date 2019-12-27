Експрес до "Борисполя": УЗ запустила поїзд українського виробництва
Дизель-поїзд, виготовлений на Крюківському вагонобудівному заводі, запустили на маршруті з київського вокзалу до аеропорту "Бориспіль".
Про це повідомляє ЦТС.
Поїзд має 3 вагони, що дозволить перевозити більшу кількість пасажирів у години пік.
"Найбільш просторим є проміжний вагон, в якому передбачене 61 місце за схемою 2х2, є санітарний модуль. В одному з головних вагонів 58 місць по схемі 2х3, там же є купе стюарда.
В іншому головному вагоні - 51 місце, у ньому знаходиться санітарний модуль збільшеного розміру для пасажирів з особливими потребами, є місце для візків. Загалом поїзд розрахований на 470 пасажирів з урахуванням стоячих місць", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пасажирські місця обладнані індивідуальними розетками з USB-роз'ємами, в салоні встановлені інформаційні монітори, також є три салонних кондиціонери інверторного типу потужністю 26 кВт кожен.
Термін служби поїзда - 40 років. Він може працювати в діапазоні температур від -40 до +40 градусів Цельсія.
Нагадаємо:
Kyiv Boryspil Express з’єднує головний залізничний вокзал української столиці Київ-Пасажирський із Міжнародним аеропортом "Бориспіль". Експреси роблять проміжну зупинку тривалістю 2 хвилини на вокзалі Дарниця.
Kyiv Boryspil Express почав роботу 30 листопада 2018 року.
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