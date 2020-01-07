Астрономы обнаружили рекордно далекую группу ранних галактик

Международная команда астрономов, которая частично финансируется NASA, обнаружила наиболее удаленную группу ранних галактик: трио галактик датируется временем, когда Вселенной было 680 миллионов лет, или менее 5% от его нынешнего возраста в 13,8 миллиардов лет.

Об этом сообщает NASA.

Отмечается, что группа галактик получила название EGS77.

"Молодая Вселенная была наполнена атомами водорода, которые настолько ослабляют ультрафиолетовый свет, что блокируют видимость ранних галактик.

EGS77 - первая галактическая группа, которую мы "поймали" из-за рассеивания этого космического тумана", - заявили астрономы.

В NASA объяснили, что науке известны более отдаленные отдельные галактики, но EGS77 - наиболее удаленная на сегодня группа галактик с конкретными длинами волн ультрафиолетового света, выявленными путем реонизации.

"В своей первой фазе Вселенная была плазмой светящихся частиц: электронов, протонов, атомных ядер и света. Атомы еще не существовали. Вселенная находилась в ионизированном состоянии, подобному газу внутри неоновой лампы или флуоресцентной трубки. После расширения и охлаждения Вселенной в течение примерно 380 тысяч лет электроны и протоны объединились в первые атомы - более 90% из них составлял водород.

Сотни миллионов лет спустя этот газ образовал первые звезды и галактики. Но само присутствие этого газа создает проблемы для выявления галактик в ранней Вселенной: его атомы легко поглощают и быстро излучают дальний ультрафиолетовый свет, известный как альфа-излучение Lyman, которое имеет длину волны 121,6 нанометров", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Экономическая правда