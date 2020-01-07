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Космический телескоп нашел первую планету размером с Землю в зоне обитаемости

Вторник, 7 января 2020, 12:10
 

Космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружил новую планету в зоне обитаемости - она ​​таких же размеров как Земля, планета вращается вокруг звезды, и на ней потенциально может быть жизнь.

Об этом сообщает NASA.

Отмечается, что планета получила название TOI 700 d.

"TOI 700 d вращается с периодом 37 дней вокруг красного карлика TOI 700, от него получает 86% энергии, которую Солнце дает Земле", - говорится в сообщении.

Ученые заявили, что за 11 месяцев наблюдений на звезде не обнаружили вспышек, что повышает шансы TOI 700 d быть пригодной для жизни.

Кроме TOI 700 d, в системе TOI 700 еще две планеты, ближайшая к звезде - каменная планета, имеет период 10 дней. Средняя планета, вероятно, газовая, ее период обращения - 16 дней.

Экономическая правда

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