Рожкова: Наша задача на 2020 год – гривневые ипотеки под 14-15%

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что 2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования.

Об этом она сказала в интервью UATV.

"2020 должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования. Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. И это наша задача на год, потому что это даст толчок дальнейшему развитию экономики", - отметила Рожкова.

По ее словам, сейчас в Украине наблюдается макрофинансовая стабильность.

"Наша учетная ставка или ключевая ставка будет снижаться и дальше. Мы в декабре ее снизили быстрее, чем ожидали, и будем продолжать уменьшать.

Что это значит для экономики? Банки уже отреагировали снижением ставок по депозитам. Что будет дальше? Будет снижаться цена ресурсов, и вследствие этого экономика начнет кредитовать", - добавила она.

Первый заместитель главы НБУ рассказала, что в банковской системе за 11 месяцев 2019 года было почти 60 млрд грн прибыли.

"Процесс реструктуризации плохих долгов идет, а в результате того, что у нас укрепилась национальная валюта, нагрузка на те предприятия уменьшается. Это означает, что есть шанс восстановить свое производство, и дальше развиваться", - сказала Рожкова.

Напомним:

Ранее в ходе встречи с ведущими иностранными банками, которые работают в Украине, Гончарук также заявлял, что в 2020 году ставки по ипотечным кредитам снизятся до 12-13% годовых.

Сейчас номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых (без учета комиссий и других дополнительных платежей).

Ставки по кредитам связаны с уровнем учетной ставки, которую устанавливает Нацбанк. Сейчас учетная ставка составляет 17%, однако в НБУ прогнозируют ее снижение до 8% к концу 2022 года.

Экономическая правда