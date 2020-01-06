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Цена барреля нефти впервые за полгода превысила 70 долларов

Понедельник, 6 января 2020, 15:57
 

Цена на нефть Brent превысила 70 долларов за баррель впервые с апреля 2019 на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

По данным бирже ICE в Лондоне, во время торгов 6 января цена достигла 70,73 доллара за баррель.

Напомним:

6 января золото подорожало до максимального уровня за последние шесть лет на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани и роста напряженности на Ближнем Востоке.

Обострение в отношениях между Ираном и США началось после ракетной атаки США, которая убила генерала Сулеймани. В воскресенье сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы почтить его память.

Подробнее читайте в статье: Как убийство иранского генерала может повлиять даже на Украину.

Экономическая правда

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нефть Иран

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