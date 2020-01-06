Цена на золото достигла максимума за последние 6 лет
Золото подорожало до максимального уровня за последние шесть лет на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани и роста напряженности на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Bloomberg.
Цена на золото поднялась на 2,3%, составив 1588,13 доллара за унцию - что является максимальной ценой с апреля 2013 года.
Также в Сингапуре торговали по цене в 1575,36 долларов за унцию, а фьючерсы набрали аж 2,5% - 1590,9 долларов.
Стоимость палладия также подскочила на 1,2% до 2 073,90 долларов за унцию, что является рекордно высоким показателем, серебро и платина тоже выросли в цене.
Золото активно дорожает с начала 2020-го. Кроме геополитических факторов, подорожание обусловлено слабым долларом ниже реальными ставками и последствиями торговой войны.
Кроме того, золото ценят еще и за его лучшую защищенность, что будет способствовать дальнейшему росту его стоимости, именно поэтому и дорожают акции золотодобывающих компании.
Напомним:
Обострение в отношениях между Ираном и США началось после ракетной атаки США, которая убила генерала Сулеймани. В воскресенье сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы почтить его память.
Подробнее читайте в статье: Как убийство иранского генерала может повлиять даже на Украину.
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