Россия возобновила подачу нефти в Беларусь

Заместитель главы концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов заявил, что прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Сегодня в 17:05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО "Нафтан". По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ", - сказал Сизов 4 января.

Относительно условий поставки нефти из РФ заместитель главы "Белнефтехима" отметил, что они определяются в результате переговорного процесса.

Накануне концерн заявил об оформлении документов на первую партию российской нефти, закупаемой по цене без премии поставщика.

В компании "Транснефть" сообщили РИА Новости, что получили заявку на прокачку 133 тысяч тонн нефти в Беларусь. "Белнефтехим" отметил, что новая партия нефти и старые запасы сырья позволят обеспечить работу обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года.

В понедельник, 6 января, пресс-служба концерна "Белнефтехим" в комментарии "Интерфаксу" заявила, что поставки нефти на белорусский НПЗ "Нафтан" возобновлены, на предприятие с вечера 4 января поступило 26,5 тысяч тонн сырья.

"Нефть из России поступает на ОАО "Нафтан", после возобновления поставок с 17 часов 4 января на предприятие поступило 26,5 тысяч тонн нефтяного сырья. НПЗ сохраняет минимальная загрузку", - сказал представитель пресс-службы.

В то же время поставки нефтяного сырья на второй белорусский НПЗ - в Мозыре (Гомельская область) - пока не начали, отметил представитель концерна.

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Напомним:

3 января Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Беларуси.

Беларусь накануне Нового года не смогла заключить контракты об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.

31 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко по результатам трех телефоннных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым договорился о поставках нефти без контракта, но поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.

Как сообщали СМИ, Путин и Лукашенко согласовали ряд документов, содержание которых не разглашается. Сообщалось, что речь идет об углублении сотрудничества в рамках Союзного государства. Белорусская оппозиция опасается, что речь может идти о подчинении Минска Москве до отказа Беларуси от суверенитета.

Как Путин, так и Лукашенко отрицают, что речь идет о потере Беларусью суверенитета. При этом стороны нередко обмениваются резкими заявлениями.

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что финальные договоренности об углублении интеграции между Россией и Беларусью блокируют три группы вопросов - о налогах, нефти и газе.