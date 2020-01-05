"Газпром" в прошлом году снизил экспорт газа

"Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье в 2019 году 199,2 миллиарда кубометров газа, что на 1,3% меньше, в 2018 году.

Об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер, передает Рейтер.

В 2018 году "Газпром" экспортировал в Европу и Турцию рекордные 201 миллиарда кубометров газа, в 2017 году - 194,4 миллиарда кубометров газа.

Экспорт газа в страны ближнего зарубежья составил 37,7 миллиардов кубометров, что на 2,2% больше, чем в 2018 году.

С начала поставок газа в Китай в декабре Газпром поставил в страну 328 миллиона кубометров газа, сказал журналистам Миллер.

Добыча газа в 2019 году составила 500,3 миллиарда кубометров газа, что на 0,5% выше уровня 2018 года.

Напомним:

Украина в 2019 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 3,2% (на 2,806 млрд кубов) по сравнению с 2018 годом – до 89 млрд 585,9 млн куб. м.