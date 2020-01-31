"Нафтогаз" пересчитал убытки, понесенные из-за недобора газа ОСМД, уменьшив их в 12 раз
НАК "Нафтогаз Украины" разослал ОСМД и другим теплопроизводителям, которым ранее выставил акты-претензии за недобор газа, письма-уточнения о пересчете собственных убытков, подлежащих компенсации.
После пересчета их размер уменьшился в 12 раз.
Эту информацию Экономической правде подтвердили в пресс-службе компании.
Причиной пересчета стали разъяснения НКРЕКП относительно нормы Правил поставки природного газа, где говорится о применении двойной учетной ставки НБУ при расчете сумм убытков за недобор заказанного газа.
Нацкомиссия разъяснила, что учетная ставка НБУ должна браться не за год, а только за рассчетный период, то есть в случае с претензиями "Нафтогаза", за месяц.
Напомним:
С мая 2019-го года НАК "Нафтогаз Украины" начал выставлять акты-претензии ОСМД и другим теплопроизводителям за недобор заказанного газа.
Причиной стали изменения на рынке газа, которые актуализировали соответствующую норму законодательства с марта 2019 года.
Нужно отметить, что в договорах "Нафтогаза" с ОСМД и в соответствующих актах-претензиях за недобор газа, речь идет не о штрафах, а именно о компенсации убытков, которые возникли из-за этого у "Нафтогаза".
Большинство ОСМД отказывались оплачивать акты-претензии "Нафтогаза" именно из-за недоказанности фактических убытков НАК.
В июне ОСМД и "Нафтогаз" обратились к регулятору с просьбой разрешить конфликт путем изменения регуляторной базы.
1 августа НКРЕКП обнародовала для общественного обсуждения, а 7 октября приняла постановление, которым дополнила категорию потребителей, к которым поставщик газа не может обратиться с претензией о компенсации убытков, если фактическое потребление отклонялось от заказанного объема.
В конце октября "Нафтогаз", ссылаясь на постановление НКРЕКП, разослал ОСМД и другим теплопроизводителям дополнительные соглашения о неприменении финансовых санкций за несоответствие заявленного и фактического объема потребления газа.
Постановление НКРЕКП не решает вопрос уже выставленных актов-претензий, которые, по мнению "Нафтогаза", должны быть оплачены.
Роман Скляров, ЭП
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