"Нафтогаз" не буде нараховувати ОСББ штрафи за недобір газу

НАК "Нафтогаз України" розіслав ОСББ та іншим тепловиробникам, що споживають газ в межах спеціальних обов’язків, додаткові угоди про незастосування фінансових санкцій за невідповідність заявленого та фактичного обсягу споживання газу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У заяві підкреслюється, що можливість не застосовувати такі санкції у НАКу з’явилася з ухваленням НКРЕКП постанови №2081 від 7 жовтня 2019 року "Про внесення змін до Правил постачання природного газу". Документ набрав чинності 12 жовтня.

Постанова доповнила категорію споживачів, до яких постачальник газу не може звернутися з претензією про компенсацію збитків, якщо фактичне споживання відхилялося від замовленого обсягу.

Раніше такий виняток поширювався лише на побутових споживачів. НКРЕКП доповнила перелік усіма споживачами, що отримують газ на умовах ПСО. Зокрема, мова йде про ОСББ та ЖБК з власними котельнями, що укладають прямі договори з "Нафтогазом" на опалювальний період.

У НАКу наголошують, що вони проводили активні консультації з регулятором щодо спрощення правил для непрофесійних учасників ринку газу.

Нагадуємо:

З травня 2019 року НАК "Нафтогаз України" почав виставляти акти-претензії ОСББ та іншим тепловиробникам за недобір замовленого газу.

Причиною стали зміни на ринку газу, що актуалізували відповідну норму законодавства з березня 2019 року.

Більшість ОСББ назвали вимоги НАКу необґрунтованими та платити відмовилися, паралельно звернувшись до регулятора з проханням вирішити конфлікт шляхом зміни регуляторної бази.

У свою чергу, НАК також звернувся до регулятора щодо відміни вказаної норми для ОСББ та інших непрофесійних учасників ринку газу, обґрунтовуючи це обтяжливістю адміністрування вказаних штрафів.

1 серпня НКРЕКП оприлюднила проєкт вказаної постанови для громадського обговорення, що тривало до 2 вересня.

7 жовтня постанова була ухвалена, а 12 жовтня набрала чинності.

Роман Скляров, ЕП