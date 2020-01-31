Милованов о результатах проверки "Агрофонда": Это — чистая коррупция

ПАО "Аграрный фонд" предоставлял недостоверную информацию о своем финансовом состоянии, несмотря на заявленный баланс предприятия в 7,4 миллиарда гривен, проверка показала, что фактический баланс составил 2,9 миллиарда гривен.

Об этом сказал министр развития экономики Тимофей Милованов во время отчета и.о. председателя правления ПАО "Аграрный фонд" Ивана Барышева, сообщает Укринформ.

"Я предварительно посмотрел отчет, который меня просто поразил. На бумаге баланс - 7,4 млрд грн, а фактически - 2,9 млрд грн. На бумаге прибыль за год - 16 млн грн, фактически - минус 1,5 млрд грн... Это - чистая коррупция", - сказал Милованов.

Он отметил также просроченные кредиты - Укргазбанка в 183 млн грн, в т.ч пеня и штрафы 80 млн, а также Укрэксимбанка - 380 млн грн, в том числе пеня и штрафы 110 млн.

Министр также обратил внимание на завышенную на 20% цену на имеющиеся товарные запасы.

"Новый руководитель вычищает предприятие и передает всю информацию о злоупотреблениях и кражах предшественников в правоохранительные органы", - написал Милованов в презентации видеоотчета.

Напомним:

В октябре 2019-го Кабмин поручил организовать внеплановый внутренний аудит Аграрного фонда и концерна Укрспирт, чьи руководители были уволены накануне.