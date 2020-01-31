Новые концессионеры портов Ольвия и Херсон рассказали о планах на будущее

Катарская компания QTerminals, которая стала концессионером имущества порта "Ольвия", планирует развивать порт как зерновой хаб; победитель концессии Херсонского морпорта компания "Рисойл-Херсон" планирует развивать порт как речной логистический хаб.

Об этом сообщалось на презентации победителей двух концессионных конкурсов украинских портов, передает Укринформ.

О порте Ольвия.

"Мы хотим превратить "Ольвию" на зерновой хаб. У нее прекрасное географическое положение, что позволяет создать хороший продукт", - заявил представитель QTerminals Невилл Биссетт.

Он добавил, что компания QTerminals имеет стратегию интернационализации, первой частью которой является порт "Ольвия".

"Порт "Ольвия "- первый, и мы хотели бы начать переговоры как можно раньше, и начать эксплуатацию как можно раньше. Полагаясь на партнерство с руководством и работниками порта, я думаю, что мы достигнем успеха", - отметил Биссетт.

Министр транспорта и коммуникаций Государства Катар Джасим Аль Сулейти сообщил, что предоставление права концессии дает возможность инвестировать около 120 млн долларов в развитие порта.

Согласно презентации QTerminals, планируется модернизация зернового терминала рядом с причалом №2, обновление кранов и погрузочного оборудования, совершенствование складских помещений.

Кроме того, компания намерена строить новый зерновой терминал, и для него будет построено два новых причала с тремя кранами на каждом, а также установлен ленточный погрузчик. Также QTerminals планирует обновить здания, дороги, электросети на территории порта.

О Херсонском морпорте.

"Мы хотим сделать Херсон речным хабом для всей реки Днепр ... Мы планируем использовать все возможности судоходства на Днепре, включая приобретение и строительство современных судов", - заявил основатель компании "Рисойл-Херсон" Шота Хаджишвили.

Компания "Рисойл-Херсон" планирует создать в Херсонском порту региональный логистический хаб, создать условия для экспорта продукции, производимой в Херсонской области и ближайших регионах, и развивать речное грузовое сообщение с учетом экономического потенциала Днепра.

В "Рисойл-Херсон" ожидают, что за пять лет объемы перевалки в порту будут удвоены, а отчисления в бюджет вырастут в три раза.

Также компания сообщила о намерении модернизировать инфраструктуру Херсонского МТП, обновить мощности по хранению грузов, приобрести новые краны, вводить информационные технологии.

Кроме того, "Рисойл-Херсон" планирует строительство завода по переработке отрубей и завода по переработке сои.

Напомним:

24 января победителем концессионного конкурса в порту "Ольвия" стала компания QTerminals из Катара, в развитие порта в течение 5 лет инвестируют 3,4 млрд гривен.

21 января "Рисоил-Херсон" победил в конкурсе на концессию Херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019-го года, компания инвестирует в порт около 300 миллионов гривень (инвестиционные обязательства).