Бизнес-сообщество приветствует ликвидацию "морских инспекций" и надеется на снижение давления

Европейская Бизнес Ассоциация приветствует решение Кабинета министров по ликвидации Государственных экологических инспекций - Крымско-Черноморской и Азовской.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

"Вместо улучшения экологической ситуации в Азовском и Черном морях, с участием этих инспекций чуть ли не еженедельно возникали скандалы из-за неправомерных задержек судов в портах с коррупционной целью, что кроме искусственно созданных преград в ведении прозрачного бизнеса способствовало и общему ухудшению имиджа Украины на международной арене.

Так же, неправомерные проверки в портах продолжались, несмотря даже на принятие в марте 2019-го постановления КМУ "Некоторые вопросы дерегуляции хозяйственной деятельности" №367 и на мораторий президента на экологические проверки в портах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что отныне функции контроля в Черном и Азовском морях будут передана в областные инспекции Донецкой, Одесской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областей.

С этого момента, каждое задержания судна должно быть санкционировано руководителем ГЭИ, а Минекоенерго будет осуществлять мониторинг этой деятельности.

"Бизнес-сообщество благодарно за долгожданное реформирования ведомства и надеется, что на этот раз снижение необоснованного давления будет и на практике", - резюмирует сообщество предпринимателей.

Напомним:

29 января Кабинет министров ликвидировал Крымско-Черноморскую и Азовскую "морские" инспекции.

"В Госэкоинспекции существовали 2 отдельные "морские" инспекции - Крымско-Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах.

К сожалению, эксперимент имел обратный результат.

Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев. Фактически эти органы полностью себя дискредитировали - и сегодня принято решение об их ликвидации", - пишет премьер.