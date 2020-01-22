Forbes: Безос повернувся на першу сходинку рейтингу найбагатших людей світу
Середа, 22 січня 2020, 13:24
Статки засновника компанії Amazon Джеффа Безоса наразі становлять близько 117 мільярдів доларів - він знову посів перше місце у рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes.
Згідно рейтингу, на другому місці - президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (112 млрд доларів).
Замикає топ-3 співзасновник Microsoft Білл Гейтс (110 млрд доларів).
Також у топ-5 - Уоррен Баффет (90 млрд доларів) та засновник Facebook Марк Цукерберг (81 млрд).
Нагадаємо:
У жовтні 2019 року засновник компанії Amazon Джефф Безос втратив статус найбагатшої людини світу після того, як компанія у звіті за третій квартал 2019 року заявила про зниження операційного доходу.
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