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Forbes: Безос повернувся на першу сходинку рейтингу найбагатших людей світу

Середа, 22 січня 2020, 13:24
 

Статки засновника компанії Amazon Джеффа Безоса наразі становлять близько 117 мільярдів доларів - він знову посів перше місце у рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes.

Згідно рейтингу, на другому місці - президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (112 млрд доларів). 

Замикає топ-3 співзасновник Microsoft Білл Гейтс (110 млрд доларів).

Також у топ-5 - Уоррен Баффет (90 млрд доларів) та засновник Facebook Марк Цукерберг (81 млрд).

Нагадаємо:

У жовтні 2019 року засновник компанії Amazon Джефф Безос втратив статус найбагатшої людини світу після того, як компанія у звіті за третій квартал 2019 року заявила про зниження операційного доходу.

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