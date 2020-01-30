Дело Приватбанка: суд признал еще одну компанию связанным лицом

Третий апелляционный суд признал "Гарант Метиз Инвест" связанным с Приватбанком лицом накануне его национализации.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на решение суда от 29 января.

Отмечается, что суд отказал "Гарант Метиз Инвест" в удовлетворении иска, в котором компания просила признать противоправным и отменить решение НБУ об определении ее связанным с Приватбанком лицом накануне кго национализации.

"13 декабря 2016 года Комиссия НБУ по вопросам определения связанных с банками лиц и проверки операций банков с такими лицами решением № 105 определила "Гарант Метиз Инвест" связанным лицом. Не согласившись с указанным решением, "Гарант Метиз Инвест" обжаловало его в Днепропетровском окружном административном суде. 28 октября 2019 года суд полностью удовлетворил иск компании.

Но судом апелляционной инстанции указанное решение суда первой инстанции было отменено, удовлетворена апелляционная жалоба Национального банка, в удовлетворении "Гарант Метиз Инвест" отказано полностью", - говорится в сообщении.

Напомним:

Окружной админсуд Киев 10 декабря признал ООО "Самтек-Сервис" связанным с Приватбанком лицом накануне национализации.

Экономическая правда