Дело Приватбанка: НБУ впервые выиграл суд по определению связанных с банком компаний

Окружной админсуд Киев 10 декабря признал ООО "Самтек-Сервис" связанным с Приватбанком лицом накануне национализации.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке подчеркивают, что одержали первую победу в судах по определению связанных с ПриватБанком лиц - суд отклонил ходатайство ООО "Самтек-Сервис" о признании решения НБУ противоправным.

"13 декабря 2016 года Комиссия НБУ по вопросам определения связанных с банками лиц и проверки операций банков с такими лицами определила ООО "Самтек-Сервис" связанным лицом.

В дальнейшем средства, которые находились на счетах, открытых на имя ООО "Самтек-Сервис", были обменяны уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов на акции дополнительной эмиссии и проданы в процессе вывода неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбанк" с рынка при участии государства", - говорится в сообщении.

"Национальный банк надеется, что указанная судебная практика будет применяться другими судами при рассмотрении соответствующих исков по обжалованию вопросов связанности с ПАО КБ "Приватбанк". В настоящее время к Национальному банку было подано более 40 исков об обжаловании связанности с ПАО КБ "Приватбанк", - заявили в НБУ.

Отметим, что именно Окружной административный суд Киева в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка.

Напомним:

Шестой апелляционный суд по ходатайству Приватбанка приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного админсуда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации Приватбанка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

16 декабря Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января 2020 года в рассмотрении кассационной жалобы НБУ, Минфина и Приватбанка на решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с Приватбанком лицами и признании недействительной процедуры принудительной конвертации акций в капитал.

В Нацбанке заявили - если апелляционный суд примет отрицательное для государства решение о законности национализации Приватбанка, НБУ признает этот банк неплатежеспособным, но будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.

В случае негативного для государства решение будет разблокирован судебный процесс в Хозяйственном суде Киева. Здесь рассматривается иск Коломойского и Боголюбова, благодаря которому они рассчитывают вернуть акции Приватбанка.

В суде Коломойский и Боголюбов (последний - через компанию Triantal Investments) требуют отменить соглашение о покупке Минфином акций Приватбанка от 2016 и вернуть им акции. У Коломойского перед национализацией было 41,7% акций, в Triantal - 16,6%.

Это дело пока не рассматривается. Судья приостановила рассмотрение, пока решение апелляционного админсуда не вступит в силу.

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Экономическая правда