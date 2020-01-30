Министр экономики назвал топ-5 крупнейших предприятий-должников Украины

Министр экономики Тимофей Милованов назвал 5 предприятий Украины, которые больше всего задолжали перед работниками.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Среди лидеров по долгам: "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение", "Азовзагальмаш", "Южный машиностроительный завод им. Макарова", "Научно-исследовательский институт "Квант" и "Угольная компания Краснолиманская ".

"Вчера на брифинге я говорил, что мы изучаем рынок занятости и состояния выплат заработной платы в Украине. Назвал главных должников. Вот ТОП-5 самых больших.

В ближайшие дни я собираю совещание с руководителями этих предприятий. Мы должны полностью решить вопрос невыплат. Люди должны получить свои законо заработанные деньги. Совещание будут транслировать на своей странице", - пишет Милованов.

Также министр отметил, что во всех топ-30 крупнейших компаний-должников действуют профсоюзы.

"Кстати, оказалось, что в 30 крупнейших предприятиях-должниках действуют профсоюзы. Именно профсоюзы должны защищать трудовые права работников, к ним должны обращаться работники не только, чтобы получить билет на новогоднюю елку для ребенка, но и при реальной защитой - от массовых сокращений, травматизма, невыплат заработных плат", - отмечает Милованов.

Напомним:

Министр экономики Тимофей Милованов посоветовал, в случае невыплаты зарплат, обращаться к профсоюзам, Государственной службе по труду и с иском в суд.