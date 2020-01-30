Министр экономики назвал топ-5 крупнейших предприятий-должников Украины
Министр экономики Тимофей Милованов назвал 5 предприятий Украины, которые больше всего задолжали перед работниками.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Среди лидеров по долгам: "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение", "Азовзагальмаш", "Южный машиностроительный завод им. Макарова", "Научно-исследовательский институт "Квант" и "Угольная компания Краснолиманская ".
"Вчера на брифинге я говорил, что мы изучаем рынок занятости и состояния выплат заработной платы в Украине. Назвал главных должников. Вот ТОП-5 самых больших.
В ближайшие дни я собираю совещание с руководителями этих предприятий. Мы должны полностью решить вопрос невыплат. Люди должны получить свои законо заработанные деньги. Совещание будут транслировать на своей странице", - пишет Милованов.
Также министр отметил, что во всех топ-30 крупнейших компаний-должников действуют профсоюзы.
"Кстати, оказалось, что в 30 крупнейших предприятиях-должниках действуют профсоюзы. Именно профсоюзы должны защищать трудовые права работников, к ним должны обращаться работники не только, чтобы получить билет на новогоднюю елку для ребенка, но и при реальной защитой - от массовых сокращений, травматизма, невыплат заработных плат", - отмечает Милованов.
Напомним:
Министр экономики Тимофей Милованов посоветовал, в случае невыплаты зарплат, обращаться к профсоюзам, Государственной службе по труду и с иском в суд.
Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2019 году выросла на 14,7% и на 1 января 2020 года составила 3,034 млрд грн, тогда как в декабре 2019 года сократилась на 5,8%
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