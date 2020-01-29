Министр экономики рассказал, что делать если не платят зарплату

Министр экономики Тимофей Милованов посоветовал, в случае невыплаты зарплат, обращаться к профсоюзам, Государственной службе по труду и с иском в суд.

Об этом он заявил во время пресс-брифинга по результатам заседания правительства.

"Во-первых люди, которым не платят зарплаты должны обратиться к профсоюзам.

Во-вторых, они могут обратиться в суд с иском о взыскании причитающейся заработной платы. Не нужно этого бояться.

Третье, нужно обращаться к государственной службе Украины по вопросам труда, этот тот центральный орган исполнительной власти, который сейчас под Министерством развития экономики торговли и сельского хозяйства", - отмечает министр.

Милованов отметил, что ведомство планирует постоянный мониторинг задолженностей по зарплате.

"Пожалуйста обращайтесь к госслужбе по труду с жалобами о невыплате зарплат, мы должны реагировать. Мы вводим постоянный мониторинг и будем более активно работать с рынком, для того чтобы все зарплаты были выплачены", - резюмирует Милованов.

Напомним:

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2019 году выросла на 14,7% и на 1 января 2020 года составила 3,034 млрд грн, тогда как в декабре 2019 года сократилась на 5,8%