Министр экономики рассказал, что делать если не платят зарплату
Министр экономики Тимофей Милованов посоветовал, в случае невыплаты зарплат, обращаться к профсоюзам, Государственной службе по труду и с иском в суд.
Об этом он заявил во время пресс-брифинга по результатам заседания правительства.
"Во-первых люди, которым не платят зарплаты должны обратиться к профсоюзам.
Во-вторых, они могут обратиться в суд с иском о взыскании причитающейся заработной платы. Не нужно этого бояться.
Третье, нужно обращаться к государственной службе Украины по вопросам труда, этот тот центральный орган исполнительной власти, который сейчас под Министерством развития экономики торговли и сельского хозяйства", - отмечает министр.
Милованов отметил, что ведомство планирует постоянный мониторинг задолженностей по зарплате.
"Пожалуйста обращайтесь к госслужбе по труду с жалобами о невыплате зарплат, мы должны реагировать. Мы вводим постоянный мониторинг и будем более активно работать с рынком, для того чтобы все зарплаты были выплачены", - резюмирует Милованов.
Напомним:
Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2019 году выросла на 14,7% и на 1 января 2020 года составила 3,034 млрд грн, тогда как в декабре 2019 года сократилась на 5,8%
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