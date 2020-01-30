Гривня продолжает дешеветь – приближается к 25 за доллар

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 30 января на уровне 24,85 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,33 (на 29 января – 27,20 гривни).

Напоминаем:

29 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,74 - 24,77 гривни за доллар.

29 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,88 - 24,91 гривни за доллар.

Экономическая правда