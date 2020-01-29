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В Кабмине анонсировали дальнейшее снижение цены на газ в феврале

Среда, 29 января 2020, 20:10
 

Цены на газ для украинских потребителей в феврале могут быть снова снижены. 

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Мы ожидаем, что положительные тренды, которые есть на рынке, будут продолжать свое действие. Это означает, что эта новая формула нам даст возможность еще раз, возможно, в положительную сторону уменьшения, пересмотреть цены в феврале... У меня есть уверенность, что в феврале мы можем еще посмотреть на некоторое снижение цены на газ", - заявил министр.

"Вместе с тарифами на распределение, транспортировкой и другими наценками цена газа в зависимости от облгазов будет составлять 6-7 тыс. грн за тысячу кубометров", – сказал Оржель.

По его словам, если поставщик найдет газ дешевле, чем в Нафтогазе, то он сможет закупать и продавать такой ресурс.

Оржель также добавил, что снижение цены на газ может повлиять на снижение тарифов на тепло.

Напоминаем:

28 января правительство изменило принцип формирования цены на газ для населения.

Кабинет министров привязал цену продажи "Нафтогазом Украины" природного газа населению и теплокоммунэнерго к котировкам на нидерландском хабе TTF.

По задумке правительства, такой механизм в краткосрочной перспективе должен способствовать снижению цен на газ для населения.

Экономическая правда

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газ тарифы тепло Минэнергетики

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