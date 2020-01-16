Украинские медиагруппы перенесли дату кодирования своих каналов на спутнике

Украинские медиагруппы "1+1 media", StarLightMedia, "Интер медиа групп" и "Медиа Группа Украина" решили перенести дату кодирования спутникового сигнала с 20 на 28 января 2020 года.

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на пресс-службы компаний.

В "1+1 media" перенос даты кодирования объяснили тем, что официальные спутниковые операторы не успевают подключить к своим услугам всех желающих

"По их сообщениям, сейчас происходит стремительный рост информационных запросов от украинцев относительно кодирования, а спрос на подключение к услуге существенно превышает предложение", - заявили в медиагруппе.

"Несмотря на всестороннее информирование абонентов спутника об изменениях, к сожалению, не все заблаговременно позаботились о приобретении тюнеров, вернувшись к этому вопросу только сейчас.

Учитывая стремительный рост спроса среди абонентов на спутниковые приемники и очереди на подключение абонентов к официальным спутниковым операторам, группа идет на вынужденную отсрочку кодирования сигнала в пользу населения", - заявил гендиректор "1+1 media" Ярослав Пахольчук.

Он отметил, что дополнительное время позволит абонентам, которые откладывали кодирования на последний день, успеть обеспечить себе возможность просмотра каналов.

Директор дивизиона Digital&PayTV StarLightMedia Юлия Трибушина отметила, что группа поддержала запрос провайдеров о переносе кодирования на одну неделю.

"Мы понимаем, что переподключить более 4 млн домохозяйств - задача непростая, и мы прогнозировали, что основной пик подключений придется на последние недели перед кодированием. Для нас важно, чтобы партнеры-провайдеры успели этот спрос полностью удовлетворить и чтобы каждый зритель комфортно продолжил смотреть наши каналы", - рассказала Трибушина.

"Мы подключили все необходимое оборудование, наши партнеры подтвердили техническую готовность, мы уже запустили HD-версии наших каналов, а масштабы проводимых рекламных и информационных кампаний обеспечили высокий уровень осведомленности наших зрителей и высокий спрос на подключение у наших партнеров", - добавила она.

В Украине работают два больших спутниковых оператора - Viasat и Xtra TV. Чтобы иметь возможность пользоваться услугами этих компаний, абоненты "Открытого спутника" должны установить провайдерский приемник и ежемесячно платить абонентскую плату. В открытом доступе останутся региональные, нишевые и еще ряд телеканалов. Их около 40.

Напомним:

Украинский спутниковый провайдер Viasat заявил, что мошенники в социальных сетях под видом фирменных спутниковых тюнеров компании продают тюнеры цифрового эфира неизвестного производства.

Сообщается, что интернет-аферисты активизировались на последней неделе перед кодированием спутникового сигнала ведущих украинских национальных каналов.