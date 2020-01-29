Кравцова возможно уволить или с назначением на замминистра, или с годовой компенсацией

Заявление главы Укрзализныци Евгения Кравцова на увольнение по собственному желанию, предусматривает его перевод на должность заместителя министра инфраструктуры. В случае отклонения этого заявления, увольнение Кравцова наблюдательным советом будет стоить компенсации в сумме около 7 миллионов гривень.

Об этом говорится в статье ЭП.

Во вторник стало известно, что наблюдательный совет УЗ принял решение об увольнении председателя правления. Теперь решение за Кабмином, который уже получил соответствующие документы.

Однако заявление об увольнении по собственному желанию глава УЗ, написал с формулировкой - "в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе".

Странное на первый взгляд заявление Кравцова предполагает минимум два варианта развития событий.

Первый - правительство может проголосовать за решение наблюдательного совета и освободить голову УЗ по собственному желанию, но тогда надо соглашаться на перевод Кравцова на должность заместителя министра инфраструктуры. Криклий точно не видит его в своей команде.

После всех критических заявлений в адрес Кравцова такая ротация выглядела бы странно. Более того, глава УЗ со своим опытом и связями может представлять реальную угрозу для министра.

Второй вариант - увольнение без удовлетворения заявления по собственному желанию. В таком случае Кравцову придется выплатить в виде компенсации всю его годовую зарплату.

Как известно, руководитель "Укрзализныци" - один из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров в Украине. По данным ЭП, зарплата главы УЗ в 2018 году составила почти 10 млн гривен, в прошлом году цифра была примерно такой же.7,27 млн гривень.

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Напомним:

27 января министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что наблюдательный совет АО "Укрзализныця" рассмотрит вопрос увольнения главы компании Евгения Кравцова в течение нескольких недель.

Кравцов работал в "Укрзализныце" с января 2015 года сначала в должности советника генерального директора, затем – директора по реформированию, правовой и имущественной политики. 7 октября 2015 года, согласно распоряжению Кабмина, вошел в первый состав правления "Укрзализныци".

10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой правления УЗ. До этого Кравцов был в.о. председателя правления. Официальный срок контракта истекает в 2021 году.

3 декабря 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова уже на следующей неделе.

Тогда же Кравцов предупреждал, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час".

30 декабря 2019 года Кравцов заявил, что прекращает контракт с "Укрзализныцей", чтобы начать работу в публичном государственном секторе.

Экономическая правда