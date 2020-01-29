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Приватбанк выплатил 22 миллиона заводу Коломойского

Среда, 29 января 2020, 11:32
 

29 января Приватбанк выплатил "Никопольскому заводу ферросплавов" Игоря Коломойского 21,8 млн грн, выполнив решение Хозяйственного суда Киева от 17 декабря 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В то же время Приватбанк подал апелляционную жалобу на решение суда, считая его решение неправомерным, а действия организаторов пикета - "очередной попыткой давления на банк".

"Исполнение решения суда первой инстанции делает абсолютно безосновательным проведение массового пикета "сотрудников" завода, который проводится с сентября 2019 года перед центральными офисами банка в Днепре и Киеве.

Протесты имеют целью мешать нормальной жизнедеятельности банка и оказывать давление на сотрудников и клиентов Приватбанка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что участники пикетов прибегают к целенаправленным действиям, провоцируя конфликты с работниками банка, блокируя проезды и выезды из офисов банка и препятствуя нормальной работе офиса.

Напомним:

Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского против Приватбанка и взыскал с банка 21,85 млн гривен долга по кредиту рефинансирования.

Экономическая правда

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Приватбанк авиация суд

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