Приватбанк выплатил 22 миллиона заводу Коломойского

29 января Приватбанк выплатил "Никопольскому заводу ферросплавов" Игоря Коломойского 21,8 млн грн, выполнив решение Хозяйственного суда Киева от 17 декабря 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В то же время Приватбанк подал апелляционную жалобу на решение суда, считая его решение неправомерным, а действия организаторов пикета - "очередной попыткой давления на банк".

"Исполнение решения суда первой инстанции делает абсолютно безосновательным проведение массового пикета "сотрудников" завода, который проводится с сентября 2019 года перед центральными офисами банка в Днепре и Киеве.

Протесты имеют целью мешать нормальной жизнедеятельности банка и оказывать давление на сотрудников и клиентов Приватбанка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что участники пикетов прибегают к целенаправленным действиям, провоцируя конфликты с работниками банка, блокируя проезды и выезды из офисов банка и препятствуя нормальной работе офиса.

Напомним:

Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского против Приватбанка и взыскал с банка 21,85 млн гривен долга по кредиту рефинансирования.

Экономическая правда