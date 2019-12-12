У Єврокомісії підтвердили швидке виділення 500 мільйонів євро допомоги Україні

Президенти України і Європейської комісії – Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляйен – обговорили актуальні питання порядку денного Україна-ЄС, а також кроки для виділення макрофінансової допомоги.

Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу президента.

Питання виділення другого траншу на 500 млн євро було узгоджено в контексті досягнутих домовленостей з МВФ. Саме до них і прив'язана макрофінансова допомога Євросоюзу.

Також Зеленський запропонував знайти шляхи для підписання Угоди з ЄС про спільний авіаційний простір.

Крім цього, президенти обговорили питання безперебійного транзиту російського газу в ЄС і укладення нового контракту з РФ. Вони домовилися продовжити роботу над вирішенням цієї проблеми в тристоронньому форматі.

Нагадуємо:

Міжнародний валютний фонд попередньо узгодив програму фінансування України на $5,5 мільярда на три роки.

У заяві МВФ зазначається, що програму ще має затвердити Рада директорів МВФ, а рішення залежатиме від виконання Україною низки невідкладних дій.

"Ми погодилися з президентом, що економічний успіх України залежить від дотримання законності в країні, скорочення впливу інтересів певних осіб, захисту тих досягнень, які були отримані після очистки банківського сектора України і повернення коштів платників податків, витрачених внаслідок банкрутства банків", - заявила директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва.

Нагадаємо, Європейська рада у червні 2018 року остаточно затвердила четверту програму макрофінансової допомоги для України в обсязі 1 млрд євро.

У грудні Єврокомісія надала Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро у вигляді позики під процентну ставку 1,25% річних з погашенням у квітні 2033 року.

Щоб отримати другий транш макрофінансової допомоги, Україні необхідно ухвалити законодавство про фінансовий моніторинг, а щоб почати вибірку коштів, країні потрібно буде перебувати в програмі МВФ.

Економічна правда