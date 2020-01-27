Полтава-Барселона: украинские фермеры открыли прямой экспорт улиток в ЕС

Ukrainian Snail Holding и Tante Snails совершили первую прямую поставку улиток в Европейский Союз путем Полтава-Барселона через польскую таможню.

Об этом сообщает Ukrainian Snail Holding в Facebook.

"Большинство фермеров уверяют, что также занимаются экспортом улиток в Европу. На практике надо было или делать огромный крюк через Прибалтику, или пользоваться услугами иностранных посредников.

Из-за невозможности продавать улитки напрямую украинские фермеры теряют средства, ведь конечный покупатель платит высокую цену за улитки перекупщикам", - говорится в сообщении.

Фермеры открыли собственный склад в Испании, для безопасной доставки туда украинских улиток.

"Мы год работали над поиском вариантов прямого экспорта.

На собственном опыте узнали о многих подводных камнях и препятствиях, но преодолели все юридические и логистические сложности. В частности, мы открыли собственный склад в Испании, чтобы помочь украинскому равлиководу быть защищенным от мошенников и иметь постоянный сбыт", - объясняют фермеры.

Напомним, что по результатам января-сентября 2019 Украина увеличила экспорт улиток в страны-члены Европейского Союза в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом - до 248 тонн.

Отмечается, что за два последних года увеличилось количество отечественных предприятий, имеющих право поставлять улиточную продукцию на рынок Европейского Союза.

По результатам третьего квартала 2019-го года в Украине такое право получили 17 предприятий. В 2018 году их было всего 5.

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Экономическая правда